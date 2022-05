Fiesta Foch – Soirées musicales Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

Millau Aveyron EUR Millau En soirée le mercredi sur la place Foch en juillet et août :

13 juillet : Daniel Ilé et Jean Dumas duo accoustique bresilien 20 juillet : L’ombre d’un doute bossa jazz rock blues 27 juillet : The guilders Rock/ hip hop 03 août : Le gitan noir Flamenco soul 10 août : Doc Lou and the Roosters Louisiana Blues 17 août : Vulpus Lugare swing 24 août : Les têtes en l’air Pop Rock

à partir de 18 h 30, à l’initiative des commerçants de la place Foch bistrolesarcades@gmail.com +33 5 65 60 54 52 En soirée le mercredi sur la place Foch en juillet et août :

