Paris La Maison des métallos île de France, Paris [FIESTA] Fête Métallos des familles “On s’anime” La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FIESTA] Fête Métallos des familles “On s’anime” La Maison des métallos, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 15h à 18h30

gratuit

Que se passe-t-il lorsque l’on essaie de créer mouvements et sons, de ses propres mains ? [FIESTA] Fête Métallos des familles “On s’anime” L’équipe des Métallos invite les plus jeunes d’entre vous à le découvrir, et à s’animer le 11 septembre. Autour d’ateliers DIY, les enfants pourront s’initier durant tout un après-midi à la création d’images animées et de sons déjantés . Une ribambelle d’activités pour petits et grands, toute la Maison vous est dédiée ! Les festivités prendront fin avec un spectacle interactif sonore de Jean-Carl Feldis __________________ A la Maison des métallos Le samedi 11 septembre de 15h à 18h30 A partir de 4 ans Gratuit __________________ ✋INFOS COVID-19 En accord avec les décisions gouvernementales, l’accès aux évènements de la Maison des métallos est conditionné par la présentation du pass sanitaire pour les personnes de 12 ans et plus. Détails : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire Animations -> Atelier / Cours La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

2 : Couronnes (216m) 3 : Parmentier (312m) Ligne 96

Contact :Maison des métallos 0148058827 info@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/home0147002520 reservation@maisondesmetallos.org Animations -> Atelier / Cours Insolite;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-11T15:00:00+02:00_2021-09-11T18:30:00+02:00

Maison des métallos

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris