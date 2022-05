[FIESTA] fête des métallos des familles La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FIESTA] fête des métallos des familles La Maison des métallos, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 15h00 à 18h00

. gratuit

Notre rendez-vous ouvert à tous·tes se met à l'heure du cirque pour cette CoOP estivale. Le spectacle Anjalousia célèbre la rencontre entre acrodanse et musique d'inspiration flamenco. Les deux artistes Matias Pilet et son complice, le guitariste Daniel Barba Moreno, nous embarquent dans un véritable antidote à la morosité où cohabitent simplicité, complicité, vélocité et… virtuosité ! Pour la pleine réussite de cette fête, nous y retrouverons aussi un temps d'ateliers et… de goûter, bien sûr ! La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

