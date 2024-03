FIESTA DU 109 JOUR 2 CAJU 109 – Le Guingois Montlucon, samedi 8 juin 2024.

Style : Cocktail créoleLa Fiesta, c’est la clôture de saison du 109 deux jours durant au Guingois. Au programme : activités pour petits et grands, repas convivial en plein air et deux concerts pour les amoureux de découvertes musicales !Malgré les océans, les siècles et les peuples qui les séparent, Cajú tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales à la Havane et dans les Balkans. Ballotté entre compositions et arrangements de répertoires traditionnels, laissez-vous embarquer dans un voyage à la rencontre des musiques du soleil, des volcans et de la nostalgie.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 19:30

Réservez votre billet ici

109 – Le Guingois 109 RUE ERNEST MONTUSES 03100 Montlucon 03