Fiesta des Suds Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement, jeudi 10 octobre 2024.

La Fiesta des Suds, dans une grande tradition festive, rassemble les publics, les genres, les générations.

Patrimoine vivant des nuits automnales marseillaises, la Fiesta des Suds revient du 10 au 13 octobre au J4 à Marseille pour une nouvelle édition des plus magnétique.



Feu sacré et rite populaire moderne, depuis 33 ans, la Fiesta des Suds appartient à celles et ceux qui la vivent, qui la partagent, qui s’y amusent à décrocher la lune, des étoiles plein les yeux et le cœur battant.



A la lecture des premières cartes, la prophétie annonce un dance floor endiablé sur des rythmiques des plus chaloupées.



Les premiers noms



Jeudi 10 octobre > MC Solaar

L’icône poétique du rap français



Vendredi 11 octobre Olivia RUIZ

Les inspirations électro de la chanteuse pop-latino



Samedi 12 octobre Danakil

Le groupe phare du reggae métissé, made in France





Depuis 1992, la Fiesta des Suds, dans une grande tradition festive, rassemble les publics, les genres, les générations comme nulle part ailleurs. Alternant les têtes d’affiche explosives et les découvertes musicales, les déambulations fiévreuses et l’atmosphère exaltante des villes du Sud en fête, la Fiesta des Suds s’affirme, depuis plus d’un quart de siècle, comme un évènement incontournable à Marseille et sur le territoire, à renommée nationale.



En plongeant les arts et les musiques planétaires dans une atmosphère évoquant tout à la fois le carnaval, la feria, la fête de quartier, la nouba orientale ou encore le festival global, cette manifestation hors-norme a façonné un rendez-vous précieux, mêlant les gens, les genres et les générations. Un véritable creuset d’humanité… 21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10

fin : 2024-10-13

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fiesta des Suds Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille