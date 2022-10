Fiesta de « speaking tango », version Bal ! New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fiesta de « speaking tango », version Bal ! New Morning, 31 octobre 2022, Paris. Le lundi 31 octobre 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 25.30 EUR

C’est la fête d’un slam, au swing ravageur ! L’opération iconoclaste sera menée par les chorégraphes Maria Belen Giachello & Sebastian Jimenez, des champions mondiaux du tango qui quittent un temps leur « maquina tanguera » (de Toulouse) pour venir réécrire de leurs corps ces poésies amères tel ce « desencuentro » de Catullo Castillo, version Minino Garay, c’est-à-dire d’un artiste turbulent et inquiet, qui dégoupille le tango pour mieux le déplacer. Jazz ? blues ? tango ? slam ? ce beat halluciné est en tout cas un flux organique qui emporte les classifications et apporte son lot d’imaginaires métisses où d’immenses musiciens du jazz – comme Cedric Hanriot au piano, Emile parisien au sax soprano ou l’incroyable guitariste Manu Codja – nourrissent un tango nécessairement canaille, une réminiscence croisée de combats de taulards et de romances. Il n’est pas étonnant dans ce paysage que le bandonéon y soit tenu par celui que tous nomment « Tripa », un tatoué du véhément soufflet à bretelles, activiste du Syndicato Milonguero pur souche. Un militant issu d’une génération des grands orchestres – la Fernandez Fierro en tête- qui a envoyé balader le tango de Papa à l’aune du punk, d’une movida psychédélique ou du rock. Toute une génération aussi qui se revendique d’un tango à la Osvaldo Pugliese, pour le style et pour l’engagement. LINE UP : Minino Garay (Batterie,Voix), Cedric Hanriot (Piano), Christophe Wallemme (Contrebasse), Manu Codjia (Guitare), Patricio Tripa Bonfiglio (Bandonéon), Maria Belen Giachello (Danse,Voix), Sebastian Jimenez (Danse) GUESTS : Emile Parisien (Saxophone soprano), Pablo Murgier (Piano), Lionel Suarez (Accordéon) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20221031-5594-fiesta-de-speaking-tango–version-bal-.html https://www.facebook.com/events/767744171191928/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/767744171191928/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221031-5594-fiesta-de-speaking-tango–version-bal-.html

Fiesta de « speaking tango », version Bal !

