Paris La Bellevilloise île de France, Paris FIESTA DE LOS MUERTOS La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FIESTA DE LOS MUERTOS La Bellevilloise, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 20h à 6h

payant

Fiesta de los Muertos à La Bellevilloise dimanche 31 octobre 2021. Cette année encore, pour l’équipe de « Fiesta de Cumbia Paris », Halloween célèbre ses morts à la sauce « Latina » : Concerts, dj sets, projections, stand de maquillage et déguisements fortement recommandés, … de 20h à 06h, BIENVENIDOS A LA FIESTA DE LOS MUERTOS à LA BELLEVILLOISE ! Au programme : 3 concerts, 6 dj sets, 10 heures de música non-stop. Mettez-vous sur votre 31(octobre), sortez vos masques et squelettes ; et venez danser aux sons de la Cumbia, Salsa, Reggaeton, Tropical Beats y más ! LINE-UP CONCERTS CARLOS MIGUEL HERNANDEZ TRIO (Son / Cuba)

LOS GRINGOS (Cumbia Orchesta / Mexico)

YERBA MALA (Cuarteto / Argentina) LINE-UP DJ SETS TODASANA (Bugalu, Reggaeton, … / Vénézuéla)

DJ NAHUEN (Cumbia, Salsa, … / Chilli)

DJ EL DANY (Salsa, Reggaeton, … / Puerto Rico) Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/388319186091927/ Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-31T20:00:00+01:00_2021-11-01T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris