Dimanche 23 juillet, Le Point Fort d’Aubervilliers va vibrer aux sons de la cumbia avec un live du groupe mythique péruvien Los Wembler’s et un dj set de Captain Cumbia. À l’air libre & gratuit ! LOS WEMBLER’S DE IQUITOS [CUMBIA AMAZONIENNE] Les légendaires et authentiques créateurs de la cumbia amazonienne des 70’s sont de retour à Paris. Sonorités pentatoniques, voix incaïques, instrumentations psychédéliques, si vous demandez au mythique groupe Los Wembler’s de Iquitos où ils ont puisé leur inspiration pour leur nouvel album Visión del Ayahuasca, ils vous conteront leurs 50 ans de carrière commencées à Iquitos, leur ville natale située au cœur de la jungle amazonienne du Pérou. CAPTAIN CUMBIA [DJ SET] Derrière Captain Cumbia se cache le stakhanoviste David Feterman de son vrai nom. Artiste polymorphe, multi-instrumentiste, chanteur, dj-producteur, animateur-radio, organisateur de soirées ou encore affichiste. « El Capitán » de Paname est surtout connu pour être le spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes. Mais pas seulement, avec ses djsets 100% tropical-beats, une invitation à la danse portée par un mixe bien distillé où se mêlent cumbia, salsa, shatta, dembow, bailefunk … des sons d’hier et d’aujourd’hui, des titres connus et moins connus, vous entraine irrésistiblement sous la chaleur des tropiques. Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.lepointfort.com/events/los-wemblers-de-iquitos/

