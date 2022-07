Fiesta Campera Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Fiesta Campera Tartas, 5 novembre 2022, Tartas. Fiesta Campera

Arènes André Taris RION DES LANDES Tartas Landes RION DES LANDES Arènes André Taris

2022-11-05 11:00:00 – 2022-11-06 13:00:00

RION DES LANDES Arènes André Taris

Tartas

Landes EUR 36 Samedi 05/11/2022

– 18h conférence taurine ( gratuit)

– 20h soirée grillades ( 5 euros) Dimanche 06/11/2022

– 9h30 croupionnade ( gratuit)

– 11h fiesta campéra

+33 067964186

