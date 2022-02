Fiesta Campera – Journée taurine Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Fiesta Campera – Journée taurine Arles, 6 mars 2022, Arles. Fiesta Campera – Journée taurine Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles

2022-03-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-06 Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux

Arles Bouches-du-Rhône Les aficionados se retrouveront. dès 11heures pour une tienta de becerras de François André pour Miriam Cabas. Après le repas, dès 16h30, deux novillos de Pages-Mailhan et trois des Héritiers de François André seront toréés par

Le 6 mars le club taurin Lou Fourmigo de Gimeaux organise dans sa célèbre Monumental sa traditionnelle fiesta campera qui marque le début de la saison taurine. +33 4 90 93 95 58

Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles

