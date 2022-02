Fiesta Campera du Sambuc Arles, 27 mars 2022, Arles.

Fiesta Campera du Sambuc Arles

2022-03-27 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-27

Arles Bouches-du-Rhône

0 25 Le matin dès 11h, 2 taureaux Camargue seront toréés et 2 seront rasetés par les élèves de l’école taurine.

Après la fideua préparée par le Café du Sambuc, à 15h, 4 novillos seront combattus par Antonio Plaza et Luca Spagna de l’école taurine du Pays d’Arles, Gautier Dombry du Centre Français de Tauromachie et Luis Torez de l’Ecole taurine de Béziers.

Le dimanche 27 mars, les clubs taurins Paul Ricard d’Arles et du Sambuc vous donnent rendez-vous pour une journée taurine.

+33 6 80 23 60 08

Arles

