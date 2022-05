[FIESTA] before l’aventure La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FIESTA] before l’aventure La Maison des métallos, 22 juillet 2022, Paris. Le vendredi 22 juillet 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

On se chauffe jusqu’au bout (de bois), on se laisse aller à des rencontres imprévues, des impromptus caliente, et on va jusqu’au bout de la nuit (brésilienne) Un western feng shui dans lequel deux cow-boys qui voulaient brûler du bois échafaudent les situations à la hauteur de leur tâche. Cette performance “calcinée” s’est déroulée plusieurs jours et a donné Sec, qui sera projeté en 3 vidéos pour en apprécier tout le cheminement. Des clowns vous accompagnent toute la soirée pour des rencontres évidemment aventureuses et Lola Calvet commet quelques impromptus avant de driver un bal forro tout droit venu du Nordeste brésilien. Caliente, caliente, c’est l’été… Le Before, c’est quoi ? Le Before, c’est un vendredi par mois de 19h à 23h où toute la Maison se mobilise autour d’une multitude de propositions initiées par l’artiste invité·e et en lien avec la thématique du mois. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos

pexels avec Rémi Luchez

