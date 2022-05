[FIESTA] before la différence, avec Madeleine Louarn et la troupe de Catalyse La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

[FIESTA] before la différence, avec Madeleine Louarn et la troupe de Catalyse La Maison des métallos, 3 juin 2022, Paris. Le vendredi 03 juin 2022

de 19h00 à 23h00

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez!)

ils et elles viennent avec leurs mots, leurs costumes, leurs images, leurs danses. Les acteur·rices de Catalyse ouvrent le bal, avec la metteuse en scène hors norme Madeleine Louarn. Une grande fiesta comme un auto-portrait de la fine équipe de Catalyse. La troupe se révèle, avec son chœur d’acteur·ices-auteur·rices qui nous livre ses mots. Puis, elle nous entraîne dans une déambulation carnavalesque, En chemin, performance dansée, costumée et chorégraphiée par Bernardo Montet, sur les sons électriques et live de Rodolphe Burger, comme une focale onirique. En parallèle, une installation vidéo de Cécile Friedmann, Mononoke Dancers, remonte le temps et les souvenirs des acteurs qui nous entraînent, enfin, sur un dancefloor. Différent, évidemment… La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/le-programme/2022_06_fiesta 0147002520 https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=979&lng=1

