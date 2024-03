Fiesta au MUba MUba Eugène Leroy Tourcoing, dimanche 14 avril 2024.

Fiesta au MUba Un programme spécialement conçu pour les enfants de 2 à 14 ans. Dimanche 14 avril, 14h00 MUba Eugène Leroy Tarif : gratuit

Début : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T14:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Visites contées, ateliers, spectacles vivants par le collectif Delta Bergamote et concert de Prince de Pacotille muni de son ukulélé.

Un goûter est offert à chaque enfant !

Proposé dans le cadre du CLEA Roubaix -Tourcoing et par Le Grand Mix, Tourcoing.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation-muba@ville-tourcoing.fr »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Fête enfants Visites contées

Photo : © Renaud Wailliez