FIESTA 80 AVEC LAROCHE VALMONT DINER FIESTA 80 AVEC LAROCHE VALMONT SALLE D’ARCACHON Bout Du Pont De L’arn, samedi 20 avril 2024.

Concert années 80 avec le groupe H’TAG 80 et l’interprète du célèbre tube T’AS LE LOOK COCO 4h de concert avec 8 artistes sur scène, plus de 50 costumes et une multitude de surprises ! Venez habillés en look des années 80 et gagnez l’élection du plus beau look ! Repas animé par LAROCHE VALMONT lui même avec un blind test sur écran LED géant.ENTREE PLAT DESSERT CONCERT Ouverture à 19h

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

SALLE D’ARCACHON AIRE DE LOISIRS 81660 Bout Du Pont De L’arn 81