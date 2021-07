Fiesta 1 an du collectif : Déchaîne la Mifa La Dar Centre Social Autogéré, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Marseille.

GROSSE FIESTA pour célébrer les 1 an du collectif des Déchaîné.e.s Déchaine la MIFA ! Salut, bonsoir ! Après 1 an de vélorutions, d’ateliers mécanique en non-mixité, une ride Marseille-Nice contre les frontières et avec des rêves plein les poches, les Déchainé.e.s sont heureux.ses de vous inviter à fêter leurs 1 an lors d’une gigantofiesta DÉCHAINE LA MIFA ! On fêtera aussi le succès de notre kisskissbankbank en dansant frénétiquement autour de notre enceinte fraichement acquise pour ambiancer les vélorutions. Rendez-vous le vendredi 9 juillet de 20h à 2h dans votre meilleure flamboyance à la Dar la MIFA (127 rue d’Aubagne). L’entrée sera à prix libre (conseillé 5€) : les bénéfices reviendront aux déchainé.e.s et aux artistes qui mettront le feu à la soirée ! Au programme : DJ Mocca : fraîchement arrivée aux déchainé.e.s, c’est un honneur pour elle de pouvoir intégrer le crew et de défendre ses valeurs. Elle passera de la House / African Techno/ Techno. Passionnée par les voyages et les percussions elle a su rallier ses passions pour trouver son style. DJ SM6 (100%SansMec6) : Playlist féministe, internationale, sexy, déter et véner, fun et énergisante pour défouler nos esprits libres, bouger nos corps hors normes, pour qu’à nos guises on se grise ! ETNA : ETNA a un attachement fort à chaque track qu’elle passe et le décor se plante pour elle à l’instant où elle démarre : un after-carnaval à la rivière, un club sombre et tonitruant, une boum sauvage vite dispersée… Plusieurs vies résonnent dans ses bibliothèques, qu’elle alimente depuis son premier ordinateur. Elle n’a jamais appris à se comporter, et veut tout passer en même temps dans un élan de générosité. Mixcloud : [https://www.mixcloud.com/ETN4](https://www.mixcloud.com/ETN4) Entre deux déhanchés on racontera nos meilleurs souvenirs Déchainé.e.s histoire de se rappeler ensemble nos meilleurs moments ! Atelier paillettes & cambouis de 20h à 21h30 : même hors des vélorutions, on vous fait briller de mille feux ! Si vous avez participé à notre cagnotte kisskissbankbank vous pourrez récupérer vos contreparties (stickers, badge, porte-clef, affiche, etc.) à l’entrée de la soirée entre 20h et 22h. DÉCHAINE LA MIFA est une soirée mixte qui fête un collectif féministe. Les mecs cis sont les bienvenus mais on leur rappelle qu’ils viennent en tant qu’alliés et qu’on attend d’eux qu’ils soient attentifs à leur comportement, à la place qu’ils prennent. De manière générale, aucun comportement raciste, sexiste, homophobe, transphobe, grossophobe ou validiste ne sera toléré. Une brigade soin/anti-relou sera présente pendant la soirée pour veiller à ce que tout se passe bien. Moins de bagnoles, plus de cagoles, on vous attend de pied ferme pour faire chauffer le dancefloor !

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T23:59:00