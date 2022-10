FIERS ET TREMBLANTS – MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE Langogne, 5 février 2023, Langogne.

FIERS ET TREMBLANTS – MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE

48 – OT Langogne Pré de la foire Langogne

2023-02-05 17:00:00 – 2023-02-05 18:10:00

Pré de la foire Langogne Lozre

EUR 12 14 Langogne Les deux magnifiques danseurs/chanteurs, aux parcours artistiques des plus éloquents, Marc Nammour et Loïc Lantoine, vous invitent à découvrir une création brillante et singulière, à deux mains et deux voix.

C’est bien fiers et tremblants, entourés de trois « Canailles » que Marc Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres qu’inclassables, croisent leurs verbes et leurs univers entre rap et « chanson pas chantée » pour célébrer en poésie les perdants magnifiques, les héros ordinaires du quotidien trop souvent ignorés. Fiers, de leurs origines sociales modestes, du chemin parcouru, de ne pas céder à la bêtise ou à la facilité, de préférer la main tendue au poing fermé, de savoir reconnaître la beauté partout où elle se niche. Tremblants, de leurs doutes, de leurs incertitudes, de leur vulnérabilité, leur ultra-sensibilité. Plus forts, à deux, pour faire entendre leurs voix singulières et rendre hommage avec la force des faibles aux petites gens. Adeptes de l’abolition des frontières musicales, ils s’engagent ensemble hors des sentiers battus ! Le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif de l’autre s’unissent pour clamer des textes profondément humanistes et composés à quatre mains. Dans la lignée d’Aimé Césaire ou de Léo Ferré, ils chantent poings levés et chiffons rouges au bout du cœur la gloire des petites gens.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre de de Festiv’allier la saison !

