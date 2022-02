Fiers et tremblants Cluny, 4 mars 2022, Cluny.

Fiers et tremblants Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

2022-03-04 – 2022-03-04 Théâtre Les Arts Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire

10 EUR Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs qui vont associer leurs mots et scansions pour un projet scénique au croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop ré-inventé.

Initiateur du projet, Marc Nammour retrace le fil de cette belle collaboration :

Je connais Loïc Lantoine sur disque depuis son premier album. Sa plume est une des rares qui me touche en français. Nous nous étions rencontrés une fois sur scène ou` nous avions mélangé´ son morceau Mauvais ouvrier avec mon texte L’usine au Bataclan en soutien au journal L’Humanité´ en 2010. Après cette improvisation mémorable, nous nous étions dit en loge que ce serait bien de retravailler ensemble un de ces jours… Ça se fera donc huit ans après et quelques albums de plus à` nos compteurs respectifs.

Loïc Lantoine vient croiser son verbe au mien avec l’appui des trois musiciens de mon groupe La Canaille. Une ambiance musicale aux sonorités urbaines au service d’une parole poétique ancrée dans le réel. Des textes inédits écrits ensemble pour l’occasion qui feront écho avec ce que nous sommes, ce que nous refusons et surtout ce à` quoi nous aspirons. Nous avons en commun les mêmes valeurs humanistes. Les petites gens sont nos héros ordinaires. Et si Loïc se revendique de la chanson pas chantée, qu’est-ce que le rap si ce n’est aussi de la chanson pas chantée ? Nous regardons le monde du même belvédère, fiers et tremblants.

https://www.billetweb.fr/fiers-et-tremblants

Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs qui vont associer leurs mots et scansions pour un projet scénique au croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop ré-inventé.

Initiateur du projet, Marc Nammour retrace le fil de cette belle collaboration :

Je connais Loïc Lantoine sur disque depuis son premier album. Sa plume est une des rares qui me touche en français. Nous nous étions rencontrés une fois sur scène ou` nous avions mélangé´ son morceau Mauvais ouvrier avec mon texte L’usine au Bataclan en soutien au journal L’Humanité´ en 2010. Après cette improvisation mémorable, nous nous étions dit en loge que ce serait bien de retravailler ensemble un de ces jours… Ça se fera donc huit ans après et quelques albums de plus à` nos compteurs respectifs.

Loïc Lantoine vient croiser son verbe au mien avec l’appui des trois musiciens de mon groupe La Canaille. Une ambiance musicale aux sonorités urbaines au service d’une parole poétique ancrée dans le réel. Des textes inédits écrits ensemble pour l’occasion qui feront écho avec ce que nous sommes, ce que nous refusons et surtout ce à` quoi nous aspirons. Nous avons en commun les mêmes valeurs humanistes. Les petites gens sont nos héros ordinaires. Et si Loïc se revendique de la chanson pas chantée, qu’est-ce que le rap si ce n’est aussi de la chanson pas chantée ? Nous regardons le monde du même belvédère, fiers et tremblants.

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

dernière mise à jour : 2022-01-03 par