FierS à Cheval – Déambulation par la Compagnie des Quidams Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

FierS à Cheval – Déambulation par la Compagnie des Quidams, 11 décembre 2022, Nantes. 2022-12-11 Départ Allée Duguay Trouin et final dans la cour du Château des ducs de Bretagne.

Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : oui Départ Allée Duguay Trouin et final dans la cour du Château des ducs de Bretagne. Invitation au rêve avec le spectacle de la Compagnie des Quidams. Un spectacle déambulatoire nocturne où de curieux personnages se transforment en d’imposants et flamboyants chevaux ivoires. Proposé par l’association de commerçants Plein Centre. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 24 novembre 2022 au 1er janvier 2023) Centre-ville Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

FierS à Cheval – Déambulation par la Compagnie des Quidams 2022-12-11 was last modified: by FierS à Cheval – Déambulation par la Compagnie des Quidams 11 décembre 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique