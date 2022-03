FIER.E.S dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FIER.E.S dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino, 26 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 juin 2022

de 19h00 à 20h30

payant

La 7ème édition du FUP marque le lancement du premier plateau humour LGBTQIA+ : une soirée pour célébrer l’amour, la diversité, et la fierté d’être qui on est. Avec ce plateau nous ouvrons la marche, nous créons un événement d’humour jamais vu avant, un plateau heureux, joyeux et inclusif. Chaque artiste évoquera dans son passage sa plus grande fierté. C’est la première fois que seront réunis sur une même scène autant d’artistes (humour, chanson, cabaret…) Venez à Bobino le dimanche 26 juin, vous serez fier.e.s d’avoir assisté à cet événement exceptionnel ! Présenté par Marine Baousson Avec : Shirley Souagnon, Jérémy Lorca, Tania Dutel, Bérengère Krief & Charly Voodoo, Tahnee, Léa Lando, Inno JP… Théâtre Bobino 14-20 rue de la Gaité Paris 75014 Contact : https://festivaldhumourdeparis.com/portfolio-item/fier-e-s/ https://www.facebook.com/festivaldhumourdeparis Humour

Date complète :

2022-06-26T19:00:00+01:00_2022-06-26T20:30:00+01:00

Yo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Bobino Adresse 14-20 rue de la Gaité Ville Paris lieuville Théâtre Bobino Paris Departement Paris

Théâtre Bobino Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FIER.E.S dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino 2022-06-26 was last modified: by FIER.E.S dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Théâtre Bobino 26 juin 2022 Paris Théâtre Bobino Paris

Paris Paris