… Ça a commencé comme ça : Field a joué avec Cirera qui a joué avec Brice qui a joué avec Field. Cirera a joué avec Brice qui a joué avec Field qui a joué avec Cirera. Brice à joué avec Field qui a joué avec Cirera qui a joué avec Brice. C’est donc plus l’envie que la logique qui fait que les trois ont voulu jouer ensemble. Puis, il y a eu les confinements… Finalement ils seront ensemble dans un tout nouveau trio pour ces quatre soirs à la cave de l’AMR. Olie Brice, contrebasse Nicolas Field, batterie, percussions Albert Cirera, saxophone ténor, saxophone soprano

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

