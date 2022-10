« Fief » Théâtre contemporain à La Chevalerie

« Fief » Théâtre contemporain à La Chevalerie, 27 janvier 2023, . « Fief » Théâtre contemporain à La Chevalerie



2023-01-27 20:30:00 – 2023-01-27 23:00:00 FIEF d’après le roman de David Lopez

avec Pierre Vigié

Lumières : Jérôme Bertin

Assistanat et vidéo : Thibaut Mahiet

Adaptation et Mise en scène : Didier Perrier

Compagnie L’Échappée Jonas habite dans une petite ville, « genre quinze mille habitants, entre la banlieue et la campagne ». La ville est coupée en deux. Deux collines qui se font face : d’un côté les tours, de l’autre le quartier résidentiel et ses maisons luxueuses. Entre les deux, le centre-ville et la zone pavillonnaire. Jonas et ses potes sont « des pavillons ». Ni de la cité, ni des quartiers chics. Ni « petits bourges », ni « cailleras». Seigneurs en leur fief, ils campent sur place. Leur fief, c’est un territoire, et c’est surtout un langage. Une langue qui claque, brutale, composite, faite de mots d’argot, de verlan, de mots piochés dans les langues d’origine, de blagues, de mots tendres, et de gestes rituels (le tchek, la cigarette ou le joint qu’on « cendre »…). Elle contient la colère, la joie, l’ennui, la peur, la pudeur, la poésie et l’humour. La drôlerie, à tous les coins de phrase, le sens aigu de la formule, sont leurs armes pour conjurer le désespoir. Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville