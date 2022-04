Fieald Marseille, 3 avril 2022, .

Fieald Marseille

2022-04-03 19:00:00 – 2022-04-03

10 10 Festival International d’Expression Artistique Libre et Désordonnée.



Comédiens, comédiennes, vous serez accueillis sur cette “Scène ouverte” du théâtre du Têtard, tous les 1er dimanche du mois à partir de 19 heures.



Nouveaux talents prêts à émerger ou artistes connus venus présenter leur actualité, dix artistes en tous genres, sélectionnés le soir même, disposent de 5 minutes de prestation libre sur scène (humoristes, chanteurs, clowns, magiciens, danseurs…).



Entourés par une équipe d’animation et un DJ qui rythment la soirée, tous disposent alors des mêmes chances face à un public déchaîné qui ne les jugent que sur les seuls critères objectifs : qualité et originalité de leur œuvre.

De plus, chaque premier dimanche du mois des guests surprises peuvent se mêler aux artistes sélectionnés et à l’équipe d’animation !



Depuis sa création en Janvier 2015, le Fieald Marseille a accueilli des parrains et marraines comme Nicole Ferroni, Nelly Bois, Cyril Etesse, les Bonimenteurs, Jean-Fi, Eric Lampeart, Marco Paolo, Anthony Joubert, Dany Mauro, Benjy Dotti, Philippe Roche, Le Factory Comedie Club, Elodie Arnould, Benji Dotty ou Camille Lellouche.

Le Fieald de Marseille, la plus grande scène ouverte de la région PACA revient pour une nouvelle saison !

