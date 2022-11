Fié Blues Neuville-de-Poitou, 19 novembre 2022, Neuville-de-Poitou.

18 18 EUR 6e édition du Fié Blues à Neuville-de-Poitou, samedi 19 novembre à 19h.

Au programme cette année : MIKE WHEELER (USA), référence du blues made in Chicago, Mike Wheeler et «ses» musiciens débarquent pour un concert exceptionnel. En première partie TIGER ROSE (Fr) composé de Mig et Loretta, deux voix uniques et puissantes au service d’un son brut et sans artifices.

