FIDJI Caudebronde, 2 décembre 2022, Caudebronde.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Verrerie d’Alès pour les Temps de Cirque dans l’Aude, l’Eau Vive est ravie de pouvoir accueillir Antoine Nicaud pour un travail de création autour de son nouveau spectacle solo de clown et de cirque, Fidji.

Antoine Nicaud est artiste de cirque et comédien. Après une formation à l’académie Fratellini, il travaille ensuite avec de nombreuses compagnies comme Le Cirque Plume, la Cie Hors Pistes, Tutti Troppo, La Main S’affaire, Cirque Monti, Cie Rasposo …

En 2014 il fonde avec Louis Marie Audubert, la Cie Dépliante avec laquelle il crée et interprète en 2017 le spectacle Starsky Minute. Il co fonde également le collectif Méchant Machin et crée le spectacle Scalp. Antoine est également l’auteur d’un livre pour enfant, L’homme debout, illustré par Laurent Zanotti.

Starsky est un homme à la fois noble et prolétaire, fier et pudique. Sous ses faux airs de taiseux se cache un vrai bavard attachant, capable de transformer n’importe quelle histoire à dormir debout en épopée moderne… Surtout Starsky cherche son chat, Fidji. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux et explique à qui veut bien l’entendre que ce chat est spécial, magique, immortel. Il y a d’ailleurs un truc louche autour de ces bestioles selon lui. Starsky explique preuve à l’appui que les chats ont, comme le dit la légende, bel et bien 9 vies. Les chats morts que nous voyons sur le bord des routes ou ailleurs sont ceux qui ont épuisé leur stock. Les autres vont dans un endroit secret, un autre monde chercher une de leur 9 vies et reviennent ensuite parmi nous. C’est pour cela qu’ils disparaissent et c’est cet endroit que cherche Starsky, une île où l’on peut retrouver la vie.

Du 28 novembre au 2 décembre 2022

Sortie de résidence le vendredi 2 décembre 2022 à 18h30

Partenariat avec La Verrerie d’Alès et Temps de Cirque

Résidence de Cirque

Caudebronde

