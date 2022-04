FIDELES + ZIRIS [LIVE] + CARLA MO Cabaret Aleatoire, 15 avril 2022, Marseille.

◤ TICKETS ◢ ↘︎ [https://biglink.to/fideles](https://biglink.to/fideles) ◤ CLUB CABARET ◢ ▷ Tous les vendredis ↘︎ Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire. ◤LINE-UP◢ ▷ FIDELES (Afterlife, Impressum, Exit Strategy – Ginosa, IT) ↘︎ Melodic House, Deep House, Tech House, Indie Dance Percussions hypnotiques & houles euphoriques. Le duo imaginé en 2010 façonne une musique qui mélange le mélodique et l’épopée, pour offrir un son mature et contemporain. S’appuyant sur des influences de toute une vie, les productions des deux Italiens attirent l’attention des plus grands de la musique moderne, allant de Laurent Garnier, Solomun à Tale Of Us. ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/fidelesmusic](https://www.facebook.com/fidelesmusic) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/fideles](https://soundcloud.com/fideles) ▷ ZIRIS [LIVE] (Ziris Records – Marseille, FR) ↘︎ Melodic techno, Progressive house Live tout terrain. C’est l’un des projet développé de A & Z par Cabaret Aléatoire, et quel projet ! Un show 100% hardware unique, totalement modulable. Associant tubes et improvisation lors de chacune de leur performance, leur complicité sur scène confirme leur amour pour la création musicale et la virtuosité, comme lors de Ut⊙pia Festival l’année dernière. Toujours accompagné d’un travail de lumière remarquable, les ambiances et faisceaux font parfaitement écho aux partitions. Une symbiose entre musique et lumière qui érige la prestation du duo au rang d’expérience scénique incomparable. ↘︎ INSTA : [https://www.instagram.com/zirismusic/](https://www.instagram.com/zirismusic/) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/zirismusic](https://www.facebook.com/zirismusic) ▷ CARLA MO (Marseille, FR) ↘︎ Disco Techno From disco to Techno. Dj et productrice basée à Marseille, Carla explore tous les pans de la techno mélodique, en passant par l’indie dance et l’afro house. Teintés de chaleur et de groove, ses sets vivants et rythmés sont composés de tracks énergiques aux basses profondes et percutantes. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/carla_mo](https://soundcloud.com/carla_mo) ◤ TARIFS ◢ ✷ Early – 5 € ✸ Last Call – 10 € ✹ Jour J – 10 € ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/fideles](https://biglink.to/fideles)

