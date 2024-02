Fidèle au poste ! La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, vendredi 1 mars 2024.

Fidèle au poste ! Spectacle d’Improvisation de Clown 1 mars et 5 mai La Péniche Didascalie Tarif 10€ / Tarif réduit 8€ / Tarif – 12 ans 7€

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Un étrange énergumène accompagné de son fidèle poste de radio nous introduit et nous embarque dans les dédales de son processus d’écriture.

Quand le reggaeton côtoie la philosophie, quand les spots publicitaires chatouillent la géopolitique, ou quand les nouvelles du monde se superposent aux musiques populaires, tout devient matière à jouer ou source d’inspiration pour ce clown-poète échoué sur terre.

Au hasard des rencontres ou au détour d’une danse, il souhaite sentir le pouls du monde et lui partager sa poésie désarticulée.

Une réflexion drôle et absurde sur la solitude, l’inspiration et l’audace de créer à partir de peu.

Note d’intention

A partir d’une radio, d’un carnet et d’un crayon, le spectacle s’improvise et se réinvente à chaque représentation selon les propositions radiophoniques et les rencontres du jour. Ce spectacle veut croire à la possibilité de transformer le trivial en matière artistique, l’insignifiant en poésie. La seule compagnie du personnage, une radio. Cette radio c’est mon grand-père qui voyageait à travers elle. C’est aussi mon père qui se tient informé. Ce sont nos vies qui changent d’ondes régulièrement et se définissent au son de plusieurs musiques. À chaque instant, nous nous alimentons de ce qui nous entoure, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons et à chaque instant nous écrivons notre page d’histoire.

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

