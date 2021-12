Fidel Fourneyron La Briqueterie | Schiltigheim, 18 mai 2022, Schiltigheim.

Fidel Fourneyron

La Briqueterie | Schiltigheim, le mercredi 18 mai 2022 à 20:30

« Bengue » est le nom qu’on donne à la France et plus généralement aux pays Occidentaux en Cote d’Ivoire et plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest. Pour cette création, **Fidel Fourneyron**, en résidence pour 3 ans à Jazz sous les Pommiers, a commandé des textes à de jeunes autrices et auteurs dont l’histoire est liée à la migration. Dans ce songbook (en français, bassa, wolof, créole, sango, lingala, noushi…) porté par la chanteuse Emma Lamadji, chaque chanson fait découvrir au spectateur un éclairage différent, une histoire particulière… L’inventivité et la finesse de l’écriture orchestrale de Fidel tissent des liens invisibles entre ces textes pour faire entendre une réelle polyphonie de la migration, en écho à la richesse des timbres de l’orchestre où se mêlent balafons, marimba, violon, guitare, contrebasse et trombone.

Plein tarif : 25.00 €

Musiques africaines

La Briqueterie | Schiltigheim Avenue de la 2ème Division Blindée, 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:30:00 2022-05-18T22:30:00