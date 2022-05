Fidel Fourneyron Bengue – Souillac en Jazz Souillac, 21 juillet 2022, Souillac.

Fidel Fourneyron Bengue – Souillac en Jazz Souillac

2022-07-21 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-21

Souillac Lot

13 EUR Fidel Fourneyron : trombone, compostions, conception

Emma Lamadji : voix

Clément Janinet : violon

Vassilena Serafimova : marimba, percussions

Thibaud Soulas : contrebasse

Melissa Hié : djembé, balafon, percussions

Ophélia Hié : balafon, doums, percussions

Discographie :

¿ Que Vola ? – No Format ! – 2019

Animal – Fidel Fourneyron – ONJ Records – 2018

Feelin’ Pretty – Un Poco Loco – Umlaut Records – 2017

Fidel Fourneyron : Victoire du jazz 2019 artiste qui monte

Palmarès Jazz Magazine – Jazz News 2021 :

Fidel Fourneyron Top 5 des trombones

Clément Janinet Top 5 des violons, violoncelles, …

Après le très remarqué projet Qué volá ? en immersion totale avec des musiciens afro cubains Fidel Fourneyron (tromboniste et compositeur), Lauréat du programme Jazz Migration 2016, crée avec son nouveau projet Bengue (un mot d’Afrique de l’ouest qui signifie Europe) un concert de Jazz Panafricain sur des textes d’auteurs et autrices issus de la littérature Panafricaine qui vient explorer la question de la Diaspora. Bengue porte des récits différents et donne à entendre des langues riches. La base du septet repose sur les percussions et la belle gémellité des balafons des sœurs Hié et du marimba de Vassilena Serafimova. Pour cette création Fidel Fourneyron, a commandé des textes à de jeunes autrices et auteurs (Penda Diouf, James Noël, Blick Bassy…) en qui résonne l’histoire et les problématiques de la diaspora. Dans ce songbook porté par la chanteuse Emma Lamadji, chaque chanson, en français, bassa, sango, wolof, créole, noushi, lingala… fait découvrir au spectateur un éclairage différent, une histoire particulière. L’inventivité et la finesse de l’écriture orchestrale de Fidel tissent des liens invisibles entre ces textes pour faire entendre une réelle polyphonie de l’Afropéanité, en écho à la richesse des timbres de l’orchestre où se mêlent : voix, balafons, marimba, percussions, violon, contrebasse et trombone.

