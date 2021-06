Deux-Ponts Aéroport , Zweibrücken Deux-Ponts Fiddler’s Green Aéroport | Zweibrücken Deux-Ponts Catégorie d’évènement: Deux-Ponts

**Fiddler’s Green** est un groupe de folk rock allemand. Formé en 1990, ils jouent de la musique folk au son très irlandais avec une vitesse très rapide (appelée « Speed-Folk ») pouvant rappeler les Flogging Molly ou The Pogues. Fiddler’s Green se forme au début des années 1990. Ils participent au Erlanger Newcomer Festival en novembre 1990 et atteignent immédiatement la deuxième place. C’est en août 1992, que sort leur premier album. En octobre 2020, alors toujours impacté par la crise du Covid-19, le groupe annonce la sortie en décembre 2020 du 16ème album, célébrant leur 30 ans de carrière. Billets : [shop.derticketservice.de](https://www.fiddlers.de/en/tourdates/zweibruecken-strandkorb-open-air.html#:~:text=Billets%20%3A%20shop.derticketservice.de) Chaque chaise de plage a 2 places. En conséquence, chaque acheteur (même s’il vient seul) reçoit 2 billets pour une chaise de plage, qui sont nécessaires pour l’admission.

50,00 € les 2 places

