Fictions singulières La Galerie des Photographes Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 21 septembre 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Quand on appuie sur le déclencheur on arrête le temps et l’on fait d’une fraction de seconde une photographie qui va, alors, commencer une nouvelle vie.

Une vie éphémère pour les images vite vues et échangées sur les réseaux sociaux. Une vie longue, riche et mouvementée pour les oeuvres qui vont au-delà de la seule illustration, de la seule restitution d’un réel que chacun a vu. Que l’on soit dans une approche documentaire, graphique, conceptuelle, esthétique, romantique ou tout simplement mémorielle, une « bonne » photo échappe à son auteur. Elle a été faite pour une raison précise ou en fonction d’une sensation, d’une pulsation, d’une envie, d’un hasard… qu’importe les motivations.

C’est le regard du spectateur qui compte et qui va réagir, ou pas, à la proposition visuelle qu’on lui soumet. Un espace comme la « galerie des photographes » est justement là pour permettre à cet échange d’exister, d’ouvrir le dialogue entre des auteurs, parfois débutants, et des visiteurs, parfois aguerris. De la naissent de belles histoires, notamment lors de ces Masterclass (nous en sommes à le cinquième promotion) où 8 créateurs se confrontent généralement pour la première fois au regard des visiteurs, des acheteurs, des collectionneurs. Jean-Pierre Cartier, Aurélien Comte, William Dessay, Céline Pivoine, Sophie Le Renard, André Longuet des Diguères, Serge Quin et Alexandre Salvignol ont pris ce risque.

Celui de vous proposer des fictions singulières, des histoires entre réalité et poésie, qui vous amènent dans des univers bien différents et farouchement personnels. Et pour les avoir guider durant plus de six mois dans l’évolution de leur travail, je sais combien leurs approches sont sensibles et sincères. Restent maintenant à ce que la magie opère et que ces « fictions » retiennent votre attention. Ces auteurs le méritent, c’est à vous de jouer !

Jean-Christophe Béchet

La Galerie des Photographes 29 rue Keller 75011 Paris

Contact : https://www.lagaleriedesphotographes.fr/ contact@lagaleriedesphotographes.fr

Céline Pivoine