Fictions-Science : manipuler les voix Salle Stravinsky, 13 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 13 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre de son cycle « Fictions-Science », la Bpi organise une rencontre sur la manipulation de la voix, notamment par les intelligences artificielles.

Vous n’avez pas idée de ce que peut une voix ! La Fictions-Science de janvier se consacre à la manipulation de la voix. Celle qu’on identifie comme le propre d’un individu est devenue un objet de prédilection de l’intelligence artificielle. Communication et expressivité, affects et santé, clonage et deepfake, une voix peut être transformée, métamorphosée, simulée par le biais des technologies d’apprentissage profond. Les invités de ce soir discutent des avancées et des conséquences éthiques et anthropologiques de la voix manipulée.

Conseiller scientifique Jean-Louis Giavitto, directeur de recherche CNRS, Ircam-STMS

Coproduction Ircam/Bibliothèque publique d’information/La Parole-Centre Pompidou

Avec Jean Lassègue, chargé de recherche CNRS en linguistique anthropologique et sociolinguistique

Nadia Guerouaou, psychologue clinicienne, doctorante au sein des équipes Perception et Design sonores (STMS lab/CNRS/Ircam Paris) et Plasticity and Subjectivity (Lille Neuroscience & Cognition Centre lab/INSERM/CHRU de Lille)

Catherine Dufour, auteure

Animé par Natacha Triou, journaliste à France Culture

Salle Stravinsky Ircam, 1 Place Igor Stravinsky 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/manipuler-les-voix/ contact.communication@bpi.fr

