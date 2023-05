Fictions-Science : archives vivantes Centre Pompidou, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Avec Gérard Assayag (directeur de recherche Ircam-STMS)

Les Fictions-Science sont une plongée dans le vif de la science et de l’art qui se font aujourd’hui. Conçues par la Bibliothèque publique d’information, La Parole-Centre Pompidou et l’Ircam, ces rencontres réunissent artistes, scientifiques et grand public pour nous projeter dans un futur proche, notre présent, par le biais d’innovations en cours, et de leurs effets déflagrants ou insoupçonnés sur la société qui vient.

En 2023, Le Monde, l’Ircam et Ircam Amplify, reconstituaient l’appel du 18 juin du général de Gaulle par le principe du clonage vocal. L’Appel est ce moment unique de l’Histoire collective que chacun a en « mémoire », mais que personne ne peut entendre car l’archive de la BBC n’existait pas. La métamorphose de la voix d’un acteur dans une voix iconique, constitue un artefact, un deepfake qui dirait la vérité historique. Qu’en est-il du présent composant avec l’archive, du réel fusionnant avec la fiction, de la création s’entrelaçant à un patrimoine immatériel, restitué par l’intelligence artificielle ? Les sociétés humaines ont toujours vécu parmi les revenants. Notre présent se dote de nouveaux revenants par la seule force de la computation.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/fictions-science-archives-vivantes29/

UQuentin Chevrier Unsplash / Fictions-science avril 2023