Fictions communes « Rêver le territoire » Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Fictions communes « Rêver le territoire » Névez, 8 juillet 2022, Névez. Fictions communes « Rêver le territoire »

Ferme de Kervic Névez Finistère

2022-07-08 – 2022-07-10 Névez

Finistère Névez Rencontres de Kervic 2022

Au programme de cet événement :

Spectacles, ateliers, films et exposition https://www.facebook.com/Atelier-Z-1208175105890689/ Rencontres de Kervic 2022

Au programme de cet événement :

Spectacles, ateliers, films et exposition Névez

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Other Lieu Névez Adresse Ferme de Kervic Névez Finistère Ville Névez lieuville Névez Departement Finistère

Névez Névez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevez/

Fictions communes « Rêver le territoire » Névez 2022-07-08 was last modified: by Fictions communes « Rêver le territoire » Névez Névez 8 juillet 2022 Ferme de Kervic Névez Finistère

Névez Finistère