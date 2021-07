Arles La maison Cezar Arles, Bouches-du-Rhône Fictions Arlésiennes La maison Cezar Arles Catégories d’évènement: Arles

Fictions Arlésiennes

du mardi 3 août au mardi 17 août à La maison Cezar

Le travail de Claude-Max Lochu, repose sur la mémoire, les observations et les émotions face au quotidien de l’endroit, où il vit. Nouvel Arlésien, nouvelle ville et nouvelle vie. Claude-Max Lochu a pu développer depuis 2017 une série de paysages observés à Arles. Avec ou sans fiction ajoutée, une envie aussi de cartographier Arles par la calligraphie. Arles merveilleux terrain de jeux et d’inspiration.

Entrée libre

La maison Cezar 22 rue du 4 Septembre Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

