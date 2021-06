Fictions arlésiennes Arles, 3 août 2021-3 août 2021, Arles.

Fictions arlésiennes 2021-08-03 – 2021-08-17 La Galerie Cezar 22, rue du 4 septembre

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Le travail de Claude-Max Lochu, repose sur la mémoire,les observations et les émotions face au quotidien de l’endroit, où il vit.

Nouvel Arlésien, nouvelle ville et nouvelle vie .

Claude-Max Lochu a pu développer depuis 2017 une série de paysages observés en Arles.

Avec ou sans fiction ajoutée, une envie aussi de cartographier Arles par la calligraphie. Arles merveilleux terrain de jeux et d’inspiration.

Claude-Max Lochu est un artiste peintre et dessinateur diplômé des beaux-arts de Besançon. Il a vécu et travaillé sur Paris. Ses voyages aux USA et Japon ont forgé sa créativité, son inspiration y compris ses techniques .. il vit depuis 2017 sur Arles.

+33 6 72 76 54 32

Claude-Max Lochu est un artiste peintre et dessinateur diplômé des beaux-arts de Besançon. Il a vécu et travaillé sur Paris. Ses voyages aux USA et Japon ont forgé sa créativité, son inspiration y compris ses techniques .. il vit depuis 2017 sur Arles.

Le travail de Claude-Max Lochu, repose sur la mémoire,les observations et les émotions face au quotidien de l’endroit, où il vit.

Nouvel Arlésien, nouvelle ville et nouvelle vie .

Claude-Max Lochu a pu développer depuis 2017 une série de paysages observés en Arles.

Avec ou sans fiction ajoutée, une envie aussi de cartographier Arles par la calligraphie. Arles merveilleux terrain de jeux et d’inspiration.