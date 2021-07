Paris Théâtre du Parc Paris FICTION SPÉCULATIVE ! Théâtre du Parc Paris Catégorie d’évènement: Paris

FICTION SPÉCULATIVE ! Théâtre du Parc, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 15h à 16h

payant

Cie La Chevauchée Texte et mise en scène Mathieu Barché Fiction spéculative ! est né de la pensée de Donna Haraway et d’une joyeuse bande de philosophes qui imaginent des récits où tous les êtres vivants évolueraient sur un même pied d’égalité – tous ! Fini l’homme comme puissance productrice ! Sur scène, il y a un pommier, un champignon, une coyote et une zadiste. On découvre comment ces êtres vivants prennent soin les uns des autres, comment ils peuvent cohabiter, se répondre, s’entraider pour exister. C’est une expérience de récit sans guerre, sans homme, sans héros. Où l’on préfère cueillir, raconter, soigner, écouter, lier, pour dire une petite histoire à l’abri des grandes épopées. Spectacles -> Jeune public Théâtre du Parc Route de la Pyramide – Parc Floral Paris 75012

1 : Château de Vincennes 201 : Stade Léo Lagrange 46 : Parc Floral

Contact :Théâtre Dunois https://www.theatredunois.org https://www.facebook.com/theatredunois/ https://twitter.com/theatredunois?lang=fr0145847200 reservation@theatredunois.org Spectacles -> Jeune public Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-10T15:00:00+01:00_2021-11-10T16:00:00+01:00

mathieu barché

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre du Parc Adresse Route de la Pyramide - Parc Floral Ville Paris lieuville Théâtre du Parc Paris