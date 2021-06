Fiction spéculative ! Nouveau Gare au Théâtre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Fiction spéculative !

du jeudi 15 juillet au samedi 17 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

_Fiction spéculative !_ est un spectacle tout public pour la vie sur terre. Une histoire multispécifique, interrègne. Avec un pommier, un pleurote, une coyote et une zadiste. Dans _Fiction spéculative !_ on découvre comment ces êtres vivants prennent soin les uns des autres, comment ils peuvent cohabiter, se répondre, s’entraider pour exister. C’est une expérience de récit sans guerre, sans homme, sans héros. Où l’on préfère cueillir, raconter, soigner, écouter, lier, pour dire une petite histoire à l’abri des grandes épopées. Le spectacle s’inspire des pensées éco-féministes, de l’œuvre de Donna Haraway et de ses acolytes faiseuses d’histoires Vinciane Despret, Isabelle Stengers, Ursula Le Guin, Émilie Hache… Une tentative de fiction-panier non anthropocentrée. – mise en scène : Mathieu Barché avec : Anaïs Marie Mazan, Giulia Deline, Arnaud Vrech costumes et masques : Nathan Samuel assistante costumes : Marine Pasco créatrice lumière : Diane Guérin régie son et texte : Mathieu Barché administration : Agathe Perrault

6€

La Chevauchée – Mathieu Barché

Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:00:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T16:00:00