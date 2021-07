Vitry-sur-Seine Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Fiction spéculative ! Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

du jeudi 15 juillet au samedi 17 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. Un récit multispécifique pour la vie terrestre. Un pommier, une coyote, un pleurote et une zadiste se retrouvent sur un même territoire, une ZAD menacée de destruction par les CRS qui détruisent tout sur leur passage. Iels collaborent ensemble en construisant alors une cabane multispécifique pour se protéger, donner la vie, danser, et se raconter des histoires nouvelles. La compagnie La Chevauchée : La Chevauchée est une association créée en 2015. Elle est dirigée par l’artiste Mathieu Barché en collaboration avec Agathe Perrault. « Nous avons besoin de nouveaux types de récits », c’est à cet appel de Donna Haraway que nous avons voulu répondre, en faisant une Fiction spéculative ! Mais qu’est-ce qu’une fiction spéculative ? Je dirais que c’est une histoire dans laquelle on peut se réfugier. Sans oublier la menace, l’obscur, la diversité. Une histoire où l’homme n’est plus au centre, où certain.e.s oublié.e.s peuvent prendre la parole. Théâtre jeune public à partir de 8 ans. Durée : 60 min Pour réserver vos places : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/festival_theatral/fiction_speculative,1,35111.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/festival_theatral/fiction_speculative,1,35111.html)

Tarif unique : 6€

Compagnie La Chevauchée Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:00:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T16:00:00

