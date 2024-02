FICTION SONORE SOLARIS + RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR Café des images Hérouville-Saint-Clair, vendredi 9 février 2024.

FICTION SONORE SOLARIS + RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR Café des images Hérouville-Saint-Clair Calvados

ADRC, France Culture, le Café des images et la Bibli d’Hérouville-Saint-Clair vous proposent une expérience immersive en salle

17h • Rencontre à la Bibli

avec la journaliste de France Culture Natacha Triou – Émission La Science, CQFD –

18h30 • Apéro convivial au Café du Ciné

19h30 • Au Café des images

Séance d’écoute de SOLARIS , une fiction sonore France Culture.

Suivie d’un échange avec le réalisateur Christophe Hocké animé par Natacha Triou.

ENTRÉE GRATUITE. Sur réservation ici.

En collaboration avec France Culture.

SOLARIS de Christophe Hocké

France • Fiction sonore • 1h15

D’après le scénario d’Andreï Tarkovski et le roman de Stanislas Lem

Le psychologue Kris Kelvin est envoyé sur la station en orbite autour de la mystérieuse planète Solaris. Au contact de l’Océan vivant qui recouvre la planète, les humains sont soumis à d’étranges phénomènes délires, hallucinations, suicides. Très peu de temps après son arrivée, Kelvin se réveille aux côtés de son épouse, morte pourtant dix ans plus tôt… Cette nouvelle adaptation pour France Culture laisse une grande place au travail sonore, associé à la musique et aux voix.

Format atypique, changeant et poétique, la fiction Solaris est à écouter comme un chant tout autant qu’une poignante histoire d’amour.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

Café des images 4 Square du Théàtre

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie jferal@cafedesimages.fr

