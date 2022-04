FICTION-NAIRE Sainte-Colombe-en-Auxois, 17 avril 2022, Sainte-Colombe-en-Auxois.

FICTION-NAIRE Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 4 Rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois

2022-04-17 – 2022-06-30

Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or Sainte-Colombe-en-Auxois

FICTION-NAIRE est une exposition qui montre les liens entretenus avec la recherche par les designers et plasticiens.

Les démarches dialoguent entre elles, se nourrissent et deviennent complémentaires contribuant ainsi à des avancées techniques et une appropriation par les populations.

Nous verrons des visions prospectives initiées par les artistes et designers où l’imaginaire et la fiction font émerger de nouveaux usages.

L’intégration d’artistes dans les laboratoires est une pratique de plus en plus assumée dans le processus de recherche et d’innovation, c’est cet angle que révèle ARCADE en montrant des projets qui sont avant tout le reflet d’aventures humaines, de recherches communes, de démarches pluridisciplinaires qui donnent naissance ou répondent à des enjeux actuels.

contact@arcade-designalacampagne.fr

Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 4 Rue des Grangeots Sainte-Colombe-en-Auxois

