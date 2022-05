Fichtre! Vagabondages artistiques aux Prés-de-Vaux Besançon, 26 juin 2022, Besançon.

Fichtre! Vagabondages artistiques aux Prés-de-Vaux Prés-de-Vaux 8 Avenue de Chardonnet Besançon

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 22:00:00 Prés-de-Vaux 8 Avenue de Chardonnet

Besançon Doubs Besançon

EUR 0 Les collectifs français et suisses Constructlab et Hôp Hop Hop sont invités à explorer le quartier des Prés-de-Vaux de manière sensible et à imaginer des créations liées au territoire et à ses usages actuels ou désirés. A pied ou à vélo, équipés de micros, carnets, appareils photos, ils arpenteront les friches industrielles et agricoles du 19 au 25 juin pour les traduire de manière artistique le dimanche 26 juin, journée durant laquelle ils partageront avec vous leurs créations visuelles, promenades, rencontres et cartes sensibles. Venez redécouvrir les Prés de Vaux, apprécier leurs œuvres toutes fraîches, profiter du sauna mobile de Hôp Hop Hop, de l’atelier vélo WoW de Constructlab… et de plein d’autres surprises!

