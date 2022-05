Fiche test évènement Site JOP 2024 Eaubonne Eaubonne Catégories d’évènement: 95600

Eaubonne

Fiche test évènement Site JOP 2024 Eaubonne, 14 octobre 2022, Eaubonne. Fiche test évènement Site JOP 2024 Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportive 64 Rue des Bouquinvilles Eaubonne

2022-10-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-16 17:30:00 17:30:00 Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportive 64 Rue des Bouquinvilles

Eaubonne 95600 Eaubonne Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc suscipit, metus at ullamcorper imperdiet, eros est congue nisi, eleifend ullamcorper neque sapien eget odio. Cras sed neque feugiat, molestie neque non, porta nisi. cdfas@cdfas.com +33 1 34 27 28 50 https://www.cdfas.com/ Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportive 64 Rue des Bouquinvilles Eaubonne

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 95600, Eaubonne Autres Lieu Eaubonne Adresse Centre Départemental de Formation et d'Animation Sportive 64 Rue des Bouquinvilles Ville Eaubonne lieuville Centre Départemental de Formation et d'Animation Sportive 64 Rue des Bouquinvilles Eaubonne Departement 95600

Eaubonne Eaubonne 95600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eaubonne/

Fiche test évènement Site JOP 2024 Eaubonne 2022-10-14 was last modified: by Fiche test évènement Site JOP 2024 Eaubonne Eaubonne 14 octobre 2022 95600 Eaubonne

Eaubonne 95600