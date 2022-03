Ficelle – Théâtre de marionettes musical Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian Est-ce une histoire ?

Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde. Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, Oser affronter ses peurs originelles, Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence.

Ainsi… De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus…

