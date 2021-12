Langres Salle Jean-Favre Haute-Marne, Langres Ficelle Salle Jean-Favre Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans par la compagnie Le Mouton Carré de la région Pays de la Loire en partenariat avec l’association Tinta’mars. Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, Oser affronter ses peurs originelles, Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. Ainsi… De fil en fil, le monde de « Ficelle » défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Durée : 35 mn.

8 / 5,5 €

