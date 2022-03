FHOM dans ‘Lignes de Vie’ Théâtre de l’île Saint-Louis Paris Catégorie d’évènement: Paris

FHOM dans ‘Lignes de Vie’ Théâtre de l’île Saint-Louis, 26 mars 2022, Paris. FHOM dans ‘Lignes de Vie’

Théâtre de l’île Saint-Louis, le samedi 26 mars à 21:00

”Imaginez une vie sans rencontres… Ce ne serait pas une vie !” C’est ainsi que le chanteur Fhom, qui enchante les scènes depuis 2012, parle de son spectacle LIGNES DE VIE, qui se prolonge le 26 mars au Théâtre de l’Île Saint-Louis, Paris 4. Un spectacle qui s’inspire des rencontres de l’artiste avec des humains de tous genres et de tous âges, une rencontre vécue comme une sagesse, une adoption, une colère ou encore comme une rêverie, un appel au secours, une déclaration d’amour ou encore…comme une rencontre entre l’artiste et le public… FHOM sera accompagné par le violoncelliste Matthieu Lecoq et la pianiste Satsuki Hoshino, sur des compositions de Sylvain Griotto, Matthieu Lecoq. FHOM LIGNES DE VIE 26/03/2022 Théâtre de l’Île Saint-Louis 39 Quai d’Anjou 75004 Paris 21h00 Prix des places 15 euros Etudiants & moins de 18 ans avec carte : 10 euros Pour réserver : [https://www.billetreduc.com/244673/evtbook.htm](https://www.billetreduc.com/244673/evtbook.htm) ou 01.46.33.48.65 ”Imaginez une vie sans rencontres… Ce ne serait pas une vie !” Théâtre de l’île Saint-Louis 39 Quai d’Anjou 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'île Saint-Louis Adresse 39 Quai d'Anjou 75004 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de l'île Saint-Louis Paris

Théâtre de l'île Saint-Louis Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FHOM dans ‘Lignes de Vie’ Théâtre de l’île Saint-Louis 2022-03-26 was last modified: by FHOM dans ‘Lignes de Vie’ Théâtre de l’île Saint-Louis Théâtre de l'île Saint-Louis 26 mars 2022 Paris Théâtre de l'île Saint-Louis Paris

Paris