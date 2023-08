Jirafe 2023 – Journée 1 FGO Barbara / Paris / 75 Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jirafe 2023 – Journée 1 FGO Barbara / Paris / 75 Paris, 21 septembre 2023, Paris. Jirafe 2023 – Journée 1 Jeudi 21 septembre, 14h00 FGO Barbara / Paris / 75 Entrée libre sur inscription La convention professionnelle du Réseau des Musiques Actuelles de Paris revient pour sa 13ème édition Les JIRAFE 2023 en quelques chiffres : 5 jours

4 lieux

une dizaine de concerts d’artistes féminines + de 40 ateliers, tables rondes et rencontres pros

+ de 100 intervenant·e·s

+ de 50 structures des Musiques Actuelles représentées ! SAVE THE DATE ✧ 18 sept. l’Archipel

✧ 19 sept. New Morning

✧ 20 sept. Bar à Bulles

✧ 21 & 22 sept. FGO-Barbara La programmation s’articulera autour de 5 axes majeurs de notre filière : Responsabilité Sociétale des Organisations

Numérique et innovation

Structurer son projet

Optimiser sa communication

Pratiquer sa musique FGO Barbara / Paris / 75 1 rue Fleury 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-map.fr/projets/jirafe/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:30:00+02:00

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:30:00+02:00 Rencontres Musiciens Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu FGO Barbara / Paris / 75 Adresse 1 rue Fleury 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville FGO Barbara / Paris / 75 Paris latitude longitude 48.884294;2.353855

FGO Barbara / Paris / 75 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/