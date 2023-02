Rencontre : Santé mentale et bien-être dans la musique, au coeur des enjeux du secteur ? FGO Barbara / Paris / 75 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontre : Santé mentale et bien-être dans la musique, au coeur des enjeux du secteur ? FGO Barbara / Paris / 75, 22 mars 2023, Paris. Rencontre : Santé mentale et bien-être dans la musique, au coeur des enjeux du secteur ? Mercredi 22 mars, 18h30 FGO Barbara / Paris / 75

Entrée libre Pour cette 6ème saison ce cycle de conférences se déclinera en 5 rencontres et interrogera la création en musiques actuelles autour de trois piliers que sont l’artiste, le professionnel de la musique et la santé mentale. Nous tenterons de susciter la réflexion et le débat dans l’échange et la rencontre avec différents acteur.rice.s des métiers de la musique, professionnel.le.s et futurs professionnel.le.s du secteur ainsi que les artistes qui sont au cœur même de cet écosystème. De prime abord destiné aux étudiant.e.s futur.e.s professionnel.le.s de la musique du Master Administration et Gestion de la Musique (U.F.R. de Musique et Musicologie de Sorbonne Universté) ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.tes FGO Barbara / Paris / 75 1 rue Fleury 75018 Paris Paris 75018 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T17:30:00+00:00 – 2023-03-22T20:00:00+00:00

