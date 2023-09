Rakoon en concert à FGO Barbara FGO Barbara Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Rakoon en concert à FGO Barbara Samedi 28 octobre, 19h30 FGO Barbara 23€ (hors frais de loc) préventes

27€ sur place

« The Ones We Love » RELEASE PARTY !

Après une Maroquinerie sold out en 2022, Rakoon sera de retour à Paris pour un concert à FGO Barbara le samedi 28 octobre 2023 ! L’occasion de découvrir son nouvel EP « The Ones We Love » qui sortira le 20 octobre!

Rakoon, connu pour ses basses puissantes qu’il partage avec un plaisir non dissimulé en concert, depuis son premier tube «Healing Dub», qui totalise plus de 10 millions de vues sur YouTube, le producteur poursuit sa quête d’un son toujours plus hybride et unique, alliant synthés et samples issus de voyages sur des structures pop aux accents électroniques.

Dans un mélange solaire de musique électronique et de sons organiques, le producteur français transmet ses sentiments mais aussi son optimisme. Avec sa guitare et ses rythmiques survoltées, Rakoon a su conquérir un public qui se retrouve à chaque concert comme à un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

Ce lien qui les unit fait la force de l’artiste : le désir d’avancer à plusieurs, de danser ensemble liés par une force transcendante. Un chemin fait d’espoirs et de rencontres qu’on a envie de continuer à parcourir avec lui.

