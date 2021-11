Paris WebForce3 - Ecole Paris 18ème Paris FGI France 2021 – Plénières de clôture WebForce3 – Ecole Paris 18ème Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’événement FGI France 2021 clôturera le cycle d’ateliers de l’avenir numérique 2020-2021 initié pendant la crise sanitaire. Il vise à conclure les ateliers et faire le pont vers l’IGF Monde et vers le prochain FGI France 2022. **Le FGI France 2021 aura lieu en ligne. Toutefois, des invités sélectionnés par les membres du comité d’organisation pourront participer sur place, au sein de l’école WebForce3 Paris 18ème.** **Introduction : Nicolas Chagny** (ISOC France, co-président du comité d’organisation du FGI France) **Du FGI 2021 au FGI 2022** Par les membres du comité d’organisation **Table Ronde 1 : Digital Services Act, Digital Markets Act, AI Act… Quelle coopération avec les régulateurs à l’heure de la refonte du cadre européen sur le numérique ?** Animateurs : Lucien Castex (AFNIC, co-président du comité d’organisation du FGI France) & Jennyfer Chrétien (Renaissance Numérique) **Table Ronde 2 : La place de l’Europe dans la gouvernance de l’Internet** Animateurs : Sébastien Bachollet (ISOC France) et Francesca Musiani (CNRS) **Vers 2022 : Lucien Castex** (Afnic, co-président du comité d’organisation du FGI France)

Le FGI France 2021 clôturera le cycle d'ateliers 2020-2021 initié pendant la crise sanitaire. Il vise à conclure les ateliers et faire le pont vers l'IGF Monde et vers le prochain FGI France 2022.

